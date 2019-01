21 Gennaio 2019 22:46

Reggio Calabria: consegna di giocattoli per i bambini del reparto di Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano realizzato dal Leo Club

È tempo di bilanci per la zona 7 del Distretto Leo 108 YA coordinata da Rocco Salvatore Auddino e comprendente i LEO CLUB rientranti nell’area geografica della città metropolitana di Reggio Calabria: Reggio Calabria Host “Vittoria G.S. Porcelli”, Palmi, Polistena “Brutium”, Reggio Calabria “Primosole” e Villa San Giovanni “Cenide”; i cinque club sono presieduti rispettivamente da: Simona Costantino, Domenico Randazzo, Carmelo Milicia, Stefania Eraclini e Domenico Manganaro. Il semestre dell’anno sociale 2018/2019 non poteva che concludersi positivamente così come dimostrato nel progetto realizzato presso l’ospedale “Grande Ospedale Metropolitano Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria. Nella mattinata del 21 dicembre 2018, presso il reparto di pediatria del suindicato ospedale, si è svolta la festa di Natale con la partecipazione esclusiva di Babbo Natale. Per l’occasione, al fine di poter allietare grandi e piccini, i club della zona hanno deciso di comperare i giocattoli per poterli offrire in regalo a tutti i bimbi presenti in reparto. Tra la gioia e lo stupore dei piccoli pazienti, i Leo hanno così aiutato Babbo Natale nella distribuzione dei doni di Natale. In questo clima di gioia e allegria tutti i bambini, insieme alle loro famiglie e al personale medico presente, hanno festeggiato un sereno natale. Il Presidente di Zona Rocco Salvatore Auddino, ha manifestato per primo la propria soddisfazione per la donazione effettuata: “E’ necessario che ringrazi i miei presidenti e i loro soci per la dedizione mostrata durante lo svolgimento del Service. Donare un sorriso ad un bambino che è in uno stato di sofferenza è il minimo che abbiamo potuto fare. Sono soddisfatto di questi ragazzi, della loro praticità, del loro spirito leostico, imparo tanto da loro e personalmente rappresentano un punto di forza considerevole. La zona 7 è coesa, dinamica ed ispirata agli ideali di amicizia, fratellanza e solidarietà.” I Leo club della zona 7 ringraziano calorosamente i dottori Amodeo e Calafiore del reparto di pediatria dell’ospedale “Grande Ospedale Metropolitano Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria per aver coordinato e sostenuto la realizzazione del progetto e tutte le persone, esterne all’associazione, che hanno dato spontaneamente un sostegno per l’iniziativa. Infine, si ringrazia il negozio di giocattoli “Emporio Nicola Orso”, sito in Gioia Tauro, per aver contribuito per la finalità dei nostri intenti senza avere un ritorno economico. Altre attività sono in cantiere in attesa di essere elaborate e perfezionate. Il lavoro della zona 7 non si ferma e ciò dimostra come, oramai, rappresenta un punto di riferimento sociale non indifferente verso le problematiche della società essendo il cuore pulsante dell’Area Sud del Distretto 108ya.

Valuta questo articolo