Reggio Calabria, a Condofuri nasce la cooperativa “Spazio Famiglia e Minori”

1 Gennaio 2019 20:07

Tra i servizi del nuovo sportello a Reggio Calabria anche l’assistenza alle donne vittime di violenza

In collaborazione con il Centro Ascolto e Disagio circolo di Condofuri (Reggio Calabria) nasce la Cooperativa Sociale e consultorio privato “Spazio Minori e Famiglie”. La cooperativa vanta numerosi servizi tra i quali: spazio neutro, percorsi psicologici su minori e adulti, visite logopedistiche, percorsi alla genitorialità, mediazione familiare, spazio neutro. Inoltre è attivo uno speciale sportello di supporto alle donne vittime di violenza con un numero verde attivo h24 dove risponderanno operatori specializzati nel settore e dove le donne potranno confrontarsi con avvocati, psicologi, medici e poter usufruire del gratuito patrocinio per i casi di ” stalking e mobbing nonche violenza familiari e abusi su minori”. Previsti anche i servizi ludoteca e doposcuola a supporto dei minori e delle famiglie. “La nostra struttura vanta il supporto di numerosi professionisti quali medici, avvocati specializzati in stalking e diritto di famiglia , psicologici e neuropsichiatri pronti a garantire il supporto necessario a chi ne ha necessità, stiamo inoltre attivando il progetto Soccorso Rosa per formare queste figure sanitarie che hanno dato la disponibilità ad occuparsi di questo grave disagio sociale come la violenza sulle donne” afferma la presidente della Cooperativa Dott.ssa Maria Saveria Modaffari.