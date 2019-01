Reggio Calabria: Mons. Antonio Morabito entra a far parte del Comitato Scientifico dell’Istituto Nazionale Azzurro

22 Gennaio 2019 09:40

Il Can. Mons. Antonio Morabito ieri 21 gennaio 2019, è entrato a far parte ufficialmente dell’Istituto Nazionale Azzurro, ricoprendo il ruolo come membro del Comitato Scientifico. Il prelato, che proprio quest’anno si accinge a compiere ben quarant’anni di sacerdozio, vanta notevoli onori: già parroco del Santissimo Salvatore a Reggio Calabria, è Vicario giudiziale aggiunto presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro. Giornalista, ha fondato i periodici: “Vita di Comunità” e “San Gaetano Catanoso” della Fondazione Onlus; direttore responsabile della rivista “In Charitates Iustitia”. e da oggi Membro del Comitato Scientifico dell’ I.N.A. “Il nostro Comitato Scientifico – ha dichiarato il presidente dell’Istituto, Cav. Lorenzo Festicini, è composto da professionisti che brillano particolarmente nella nostra società. Con il nuovo ingresso del Canonico Monsignore, riconfermiamo ancora una volta la serietà del nostro lavoro che da sempre contraddistingue l’Istituto Nazionale Azzurro. L’Istituto Nazionale Azzurro, è un’associazione umanitaria senza scopo di lucro apolitica e apartitica, avente sede in Roma e con diverse sedi dislocate su tutto il territorio nazionale. (La prima delegazione dell’I.N.A. si trova sul territorio reggino), che persegue finalità umanitarie operando in territorio nazionale ed internazionale. Gli scopi perseguiti mirano ad incentivare la cultura, lo studio, la ricerca e lo scambio interculturale ed interreligioso tra i popoli; apolitica e apartitica.

