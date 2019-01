Reggio Calabria e il Comandante dei Vigili Urbani che Falcomatà non nomina da 4 anni e 3 mesi: mistero tra i misteri

24 Gennaio 2019 16:33

Reggio Calabria, in un contesto di degrado e abbandono la città continua a sprofondare e il Sindaco Falcomatà non ha ancora nominato il Comandante dei Vigili Urbani dopo 4 anni e 3 mesi dal suo insediamento a Palazzo San Giorgio

Reggio Calabria continua a sprofondare. E’ sotto gli occhi di tutti il degrado visibile nelle vie cittadine. Cumuli di immondizie sempre più ingombranti, raccolta rifiuti condizionata da agitazioni del personale e discariche rifiuti urbani regionali non sempre attive.

Per continuare poi con l’acqua potabile che non arriva regolarmente nelle abitazioni mentre perdite del prezioso liquido si vedono costantemente nelle strade. Le stesse sono piene di buche che in alcuni casi sarebbe meglio definire voragini. Il dissesto rimane evidente e purtroppo c’è scappato pure il morto.

E sarebbe meglio non parlare dell’aeroporto dello stretto. Quando piove la strada d’ingresso si allaga sistematicamente provocando imbarazzanti disagi ad automobilisti e pedoni. Lo scalo reggino si distingue anche per l’assenza quasi costante della Polizia Urbana. La presenza e soprattutto, l’autorità degli agenti sarebbe un deterrente per automobilisti indisciplinati e menefreghisti che bloccano il traffico in coincidenza di arrivi e partenze. Non abbiamo nulla contro il corpo municipale, che si prodiga a svolgere le dovute competenze nonostante le ristrettezze di personale e l’attivismo dell’assessore al ramo. Ma senza una vera guida è difficile organizzare e svolgere le proprie funzioni. Difatti, come oramai è notorio, da circa tre anni il corpo della Polizia locale reggina rimane senza un vero comandante. Altro mistero tra i misteri di Falcomatà. Eppure in diverse occasioni, sembrava che l’importante posto di comando fosse “li per li” ad essere occupato, ma sino ad ora “nisba”. Ricordiamo la vicenda del comandante della Polizia Municipale di Taormina che pareva concludersi felicemente, ed iinvece… nulla e poi nulla ed ancora nulla.

Eppure di nomine ed incarichi in questa fine consiliatura non ne mancano ma latita quella fondamentale di un vero comandante della Polizia Municipale.

Ma perché la città e soprattutto il corpo dei Vigili Urbani di Reggio Calabria devono sottostare a questa costante deficienza? Cosa ci sarebbe in questa vicenda che non è dato sapersi???

Questo è uno dei tanti misteri di Reggio, città bellissima per tanti aspetti ma derubata anche delle più elementari regole civili.

G.A.

