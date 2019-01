Reggio Calabria, Cinquefrondi “un grande cantiere di bellezza”

26 Gennaio 2019 11:24

Reggio Calabria, al via gli interventi per la rinascita del centro e delle periferie di Cinquefrondi: lunedì l’assemblea pubblica presso la Mediatica Comunale

Continuano senza sosta gli interventi di riqualificazione sia nel Centro che nelle Periferie di Cinquefrondi (Reggio Calabria).

La cittadina è un grande cantiere con una serie di interventi che mirano a riqualificare zone periferiche abbandonate e ridare bellezza e decoro anche al Centro. Tanti interventi sono già iniziati e tanti altri partiranno a breve con lo scopo di far Rinascere sia il Centro che le Periferie di Cinquefrondi. L’attività amministrativa continua, inoltre, a credere nella partecipazione attiva dei cittadini a tutti i processi ed in linea con questa convinzione, l’inizio dei lavori di “Sistemazione di Via Veneto e Piazzale Stazione“ verranno condivisi in un’assemblea pubblica Lunedì 28 Gennaio 2019 alle ore 17:00 presso la Mediateca Comunale. Interverranno il Sindaco di Cinquefrondi Michele Conia, gli Amministratori Comunali, i Tecnici Comunali, i Progettisti e l’Impresa Esecutrice dei Lavori.

