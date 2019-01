Reggio Calabria: la città ricorda l’eccidio dei Carabinieri Fava e Garofalo. Nistri: “colpita parte dello Stato”

17 Gennaio 2019 22:16

“C’e’ bisogno di avere unita’ per il presente ed il futuro. I carabinieri sono stati colpiti perche’ sono una parte della rappresentanza dello Stato, della Patria”. Lo ha detto il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri Giovanni Nistri intervenendo nel corso della cerimonia nella Scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria per ricordare l’appuntato Antonino Fava e il carabiniere Vincenzo Garofalo. “Insieme a questo – ha aggiunto Nistri – voglio ricordare che gli agguati a Fava e Garofalo, e agli altri nostri colleghi, hanno colpito seriamente anche le famiglie. Fava e Garofalo hanno lasciato mogli, figli, genitori, parenti e noi non dimentichiamo. Non per sentimenti di vendetta, ma per restare accanto a chi continua ad avere fiducia nello Stato”.

