Reggio Calabria, Cannizzaro replica a Falcomatà: “il Sindaco getta fango sulla sua città in diretta TV, come se vivessimo in un bronx”

6 Gennaio 2019 11:26

La nota dell’Onorevole Francesco Cannizzaro dopo l’intervento televisivo del sindaco di Reggio Calabria, Falcomatà, su La7

“La “SUPERBIA” è IL PRIMO dei sette vizi capitali e, ormai in maniera evidente, dimora in maniera fissa a Palazzo San Giorgio da quasi un lustro. Infatti, il giovane Falcomatà, dopo il paragone irrispettoso con il grande Alessandro Magno, irrispettoso nei confronti del condottiero macedone ovviamente, si lancia in una campagna politica assurda contro i principi giuridici di democrazia e libertà su cui si fonda la nostra Repubblica”. Lo afferma in una nota l’Onorevole Francesco Cannizzaro.

“Nel goffo tentativo di indispettire il Ministro dell’Interno Salvini, in un salotto televisivo nazionale, pone l’amministrare la città di Reggio Calabria come un essere in trincea, paragonandola quasi ad un “bronx”, e lasciando intendere che la sua è una missione ad alto rischio in cui non c’è spazio per i timori e le paure. Ora, lasciando perdere l’aspetto grottesco delle frasi pronunciate, è bene ricordare a “Falcomatà il superbio” che Reggio non è il bronx e lui non è il sindaco Rudolph Giuliani, il repubblicano della famosa “tolleranza zero”. Scagliarsi contro Salvini per il Decreto Sicurezza, raro esempio di buon risultato raggiunto da questo pessimo governo, vuol dire andare contro gli interessi dei propri concittadini. E’ anche vero, ed in più occasioni, che proprio “Falcomatà il superbio” ha precisato di non essere il sindaco di tutti i reggini ma, anzi, di solo quelli che lui, e la sua pessima giunta comunale, giudica onestamente meritevoli”.