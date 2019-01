Reggio Calabria, 54enne sorpreso a cacciare in modo abusivo nel Parco Nazionale d’Aspromonte: deferito all’autorità giudiziaria [DETTAGLI]

7 Gennaio 2019 17:33

Sabato scorso, nell’ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio, coordinato dal Reparto Carabinieri Parco Nazionale d’Aspromonte di Reggio Calabria e finalizzato alla repressione dei reati ambientali, i militari della Stazione Carabinieri Parco di Oppido Mamertina hanno deferito in stato di libertà P.C., 54enne originario di Molochio e residente a Varapodio, poiché sorpreso, in località Santissimo Salvatore di Varapodio, nell’esercizio abusivo dell’attività venatoria. In particolare, l’uomo è stato sorpreso all’interno del Parco con un fucile calibro 12 e il richiamo regolarmente funzionante posto ai piedi di un albero di ulivo. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato.

