Reggio Calabria: 5 e 6 gennaio iniziative al Planetario “Pythagoras”

4 Gennaio 2019 14:48

Sabato 5 gennaio alle ore 16.00 lo staff del “Pythagoras”, ospiterà i bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni per un pomeriggio festoso e formativo. Una “quiz astronomico” per divulgare in maniera divertente i saperi matematici, i fenomeni fisici e astronomici per i bambini e i ragazzi che vorranno mettersi in gioco e dimostrare le loro conoscenze in matematica, scienze della Terra e naturalmente astronomia.

Inoltre, è prevista, al termine del quiz, una “Tombolata” con tanti premi e dolci. L’iniziativa ricade all’interno della Seconda Edizione Festival Calabrese dell’Astronomia “Rotta del Mediterraneo con il Cielo: negli occhi itinerari di didattica, di divulgazione e sviluppo del territorio”. Il progetto è stato presentato per la Selezione e il Finanziamento nell’ambito degli interventi della Regione per la valorizzazione del sistema dei Beni Culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria – Annualità 2018 – Tipologia 1.3 – Eventi innovativi. Il programma “Sotto le stelle di Natale” curato in questi giorni dal Planetario Pythagoras si concluderà Domenica 6 Gennaio alle 19.30 con la conferenza “Il cielo dei Magi tra fede, scienza e tradizioni” a cura della Prof.ssa Angela Misiano. L’ingresso è libero ed è aperto alla cittadinanza.