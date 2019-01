Reggio Calabria: due auto in fiamme nella notte [VIDEO]

18 Gennaio 2019 11:40

Reggio Calabria: nella serata di ieri due auto hanno preso fuoco in via Calveri

Nella serata di ieri intorno alle ore 21:45, due auto hanno preso fuoco in via Calveri a Reggio Calabria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull’accaduto.

