Reggio Calabria: ecco la nuova app di ATAM, consentirà il pagamento della sosta sulle strisce blu

29 Gennaio 2019 17:50

Reggio Calabria: ecco la nuova app di ATAM che consentirà il pagamento della sosta sulle strisce blu nella nostra città

E’ stata lanciata ieri, nel corso della seconda edizione dell’Assemblea partecipativa sulla Buona Mobilità, la nuova funzionalità dell’app di ATAM che consentirà il pagamento della sosta sulle strisce blu nella nostra città. Un’applicazione rilasciata sia per dispositivi Android che Apple meno di un anno fa e che eroga servizi per la mobilità nell’area urbana di Reggio Calabria, quali l’acquisto di titoli di viaggio e la consultazione, in tempo reale, dei percorsi e degli orari del bus. Buoni gli obiettivi raggiunti in questo primo anno di attività: 21.000 download dell’applicazione, 4.500 utenti registrati, 2.500 utenti che ogni giorno utilizzano l’App e oltre 15.000 titoli di viaggio venduti. Forte di questi risultati e per venire incontro alle esigenze dei propri utenti da oggi l’app si evolve in “ATAM – Trasporti e Sosta”, consentendo così di pagare i minuti effettivi di sosta sulle strisce blu direttamente dal proprio smartphone e sulla stessa applicazione utilizzata per il trasporto pubblico. Per festeggiare il lancio di questa nuova funzionalità ATAM ha riservato una promozione a tutti gli utenti che pagheranno la sosta attraverso la propria APP: da oggi e fino a tutto il mese di febbraio 2019, il costo sarà di € 0,80/ora anziché €1,00/ora. Cosa aspetti? Aggiorna la versione in tuo possesso o scarica* subito “ATAM-Trasporti e Sosta”, il tuo parcheggio è a portata di app. Per ulteriori informazioni contatta l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero verde 800 28 26 00 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00).

Valuta questo articolo