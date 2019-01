Reggio Calabria: dopo la pausa natalizia l’ANPI riprende l’attività

9 Gennaio 2019 21:46

Reggio Calabria: riprende sul territorio della città Metropolitana l’attività dell’ANPI mirata a far conoscere le storie partigiane reggine

Riprende sul territorio della città Metropolitana l’attività dell’ANPI mirata a far conoscere le storie partigiane reggine. Giovedì 10 maggio 2019 l’Associazione reggina parteciperà all’iniziativa organizzata in sinergia dall’Amministrazione Comunale di Taurianova e dall’Università del Tempo Libero “Isabella Loschiavo”, nel contesto dell’attività programmata per l’intero anno accademico. Alle ore 16,00, nella Sala del Centro Agroalimentare, sarà raccontata la storia dei due partigiani di Roccaforte del Greco, Marco Perpiglia “Pietro” e Giuseppina Russo, con la presentazione del libro “La spiga di grano e il sole” di Carmelo Azzarà. Dialogheranno con l’autore il giornalista Aldo Polisena ed il Presidente dell’ANPI Provinciale di Reggio Calabria, Sandro Vitale.

