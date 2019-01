Reggio Calabria: al PalaCalafiore il concerto di Alessandra Amoroso

17 Gennaio 2019 12:52

Il 24 marzo al PalaCalafiore di Reggio Calabria una delle grandi protagoniste del 2019, Alessandra Amoroso

A pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo “Dalla tua parte”, fervono i preparativi per il nuovo tour di Alessandra Amoroso che partirà a marzo da Torino. La cantante salentina, tra le grandi protagoniste del 2019, arriverà anche in Calabria: il 24 marzo sarà infatti in concerto al PalaCalafiore di Reggio Calabria per l’unica data regionale del tour promozionale di “10”, il nuovo attesissimo album d’inediti di Alessandra Amoroso. L’evento in riva allo Stretto è a cura della Esse Emme Musica di Maurizio Senese. Alessandra Amoroso ha voluto dedicare il suo ultimo album e il relativo tour al numero 10. “10”, come gli anni trascorsi dal suo ingresso nella scuola più famosa d’Italia, quella di “Amici”: l’inizio di un percorso che pian piano, canzone dopo canzone, l’ha resa una delle più amate e stimate interpreti del nuovo pop italiano con album ogni volta certificati multiplatino. 10, che come ha spiegato è anche un “IO”, è composto da dieci inediti, a cui Alessandra ha lavorato avvalendosi di alcune delle firme più importanti della scena italiana – Dario Faini, Roberto Casalino, Federica Abbate, Cheope, Tony Maiello, solo per citarne alcune – e con i quali ha voluto mettere in musica i dieci anni passati da quando ha vinto l’edizione di Amici dando il via alla sua carriera. E in questo disco mette tutti i suoi valori in musica. È un album positivo, gioioso, raggiante, colorato e pieno di vita: quella di Alessandra, certo, ma anche quella dei suoi fan (la Big Family), che continuano a rivedersi in lei, proprio come lei si rivede in loro. Anche il tour è stato costruito, secondo la volontà dell’artista, con un concept ben preciso: arrivare in ogni regione d’Italia affinché il suo nuovo live fosse davvero speciale e potesse andare incontro a tutta la sua Big Family, per cantare insieme nelle città di ogni regione, dal Nord al Sud alle Isole.

