4 Gennaio 2019 14:15

Reggio Calabria: il 6 gennaio torna l’appuntamento con la Befana Avis . Doni e giochi alla Città dei Bambini per allietare i figli dei donatori

Ancora allegria e sorrisi presso la Città dei bambini di Reggio Calabria in occasione dell’incontro tra i figli dei nostri donatori e la dolce e generosa Befana dell’Avis. Domenica 6 gennaio alle ore 9:30, torna l’appuntamento con l’iniziativa che da 40 anni l’associazione promuove a Reggio Calabria. Su iniziativa dei giovani dell’Avis comunale reggina, coordinati da Marco Nisticò, la Città dei Bambini è pronta ad accogliere i donatori e le donatrici con le loro famiglie per una mattinata di festa, divertimento e solidarietà, nel segno della Donazione del sangue. Con la presidente dell’Avis comunale reggina, Myriam Calipari, saranno presenti anche il consigliere nazionale Mimmo Nistico’, il vice presidente vicario dell’Avis Calabria Paolo Marcianò e il presidente dell’Avis provinciale Nino Posterino. Per il centro trasfusionale del Grande Ospedale Metropolitano Reggino, presenti il direttore dell’Unità operativa Alfonso Trimarchi e la responsabile della Sala prelievi Enrica Pacchiano.