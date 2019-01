Reggina: Tassi e Solini squalificati per una giornata. Multa al club amaranto

24 Gennaio 2019 22:06

Reggina: il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Edoardo Tassi e Matteo Solini per recidività in ammonizione

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 24 Gennaio 2019 hanno squalificato per una giornata Edoardo Tassi e Matteo Solini per recidività in ammonizione. La Reggina è stata è multata di € 2500 per indebita presenza negli spogliatoi al termine della gara di persone non identificate ma riconducibili alla società; perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni petardi, senza conseguenze

