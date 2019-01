Reggina, Massimo Taibi ai microfoni di StrettoWeb: “Baclet è vicino, con Aquilani abbiamo parlato…” [VIDEO]

21 Gennaio 2019 13:19

Reggina, il direttore sportivo parla del mercato degli amaranto ai microfoni di StrettoWeb: “con Baclet c’è una trattativa in corso, Aquilani è una bella persona ma non credo arriverà a Reggio Calabria”

A margine della presentazione alla stampa ed ai tifosi del nuovo presidente della Reggina, Luca Gallo, il direttore sportivo Massimo Taibi, riconfermato alla guida della gestione tecnica della squadra sino al 2022, ai microfoni di StrettoWeb, sul mercato afferma: “con Baclet siamo in trattative ma ancora non ci sono le firme. Finalmente possiamo investire seriamente sul mercato, acquisteremo altri calciatori”. Poi il Ds conferma: “con Aquilani abbiamo discusso, è una bella persona, ma non credo ci siano i presupposti per vederlo qui a Reggio Calabria”, conclude”.

