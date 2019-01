Reggio Calabria, Siclari: “grande entusiasmo per la nuova Reggina”

21 Gennaio 2019 22:50

Reggio Calabria, Siclari: “da rappresentante delle istituzioni ma ancor prima da reggino, sono contento dell’entusiasmo che si vive in città per questa nuova avventura tutta amaranto”

“Da rappresentante delle istituzioni ma ancor prima da reggino, sono contento dell’entusiasmo che si vive in città per questa nuova avventura tutta amaranto iniziata con due grandi vittorie, quella della squadra che ha vinto ieri fuori casa e quella raccolta oggi in conferenza stampa dove il presidente Gallo ha fatto il pieno di positività per andare avanti e raggiungere importanti risultati. Un’iniezione di entusiasmo che sicuramente sarà un’ulteriore spinta per riportare la Reggina e la città agli antichi splendori”, ha dichiarato il senatore Marco Siclari a margine della conferenza stampa tenutasi stamane.

