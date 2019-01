Serie B a 20 squadre: quest’anno 5 promozioni dalla C, occasione ghiotta per la Reggina

30 Gennaio 2019 21:20

Serie B a 20 squadre: quest’anno 5 promozioni dalla C. Arriva il comunicato ufficiale e la Reggina ha tutte le carte in regola per il salto di categoria

Il Consiglio Federale della Figc ha deciso che dalla prossima stagione la Serie B sarà a 20 e che quest’anno saranno 5 le promozioni dalla Serie C. Per quanto riguarda la quinta squadra promozione dalla Lega Pro: si tratterà di una sorta di ripescaggio con criteri “storico-sportivi”. La Reggina ha tutte le carte in regola per ambire alla Serie B.

Ecco il comunicato ufficiale: “all’esito del Consiglio Federale tenutosi in data odierna è stata deliberata la modifica del format della serie B che dalla stagione 2019/2020 sarà composta da 20 club. Tale modifica è stata accompagnata da una norma transitoria che prevede per la stagione 2018/2019 una promozione in più per le società di Lega Pro al fine di integrare il numero delle società di serie B, attualmente a 19. Per la corrente stagione pertanto, le promozioni dalla Lega Pro alla serie B saranno 5, mentre le retrocessioni dalla Lega Pro alla Serie D diminuiranno a 7”. “Il mandato che le società di Lega Pro avevano affidato nell’assemblea dello scorso 17 dicembre al Presidente Ghirelli, al fine di vedersi parzialmente risarciti del grave danno patito lo scorso agosto, è stato portato a termine con successo. Nel corso della riunione sono state altresì deliberate una serie di norme che permettono una fondamentale abbreviazione dei termini per assumere il provvedimento di esclusione dal Campionato di Serie C per quelle società che non hanno provveduto alla sostituzione delle fideiussioni Finworld e che non provvederanno entro il nuovo abbreviato termine al versamento della sanzione di € 350.000 che gli organi di giustizia commineranno. Nel contempo è stata altresì data delega al Presidente Gravina per l’avvio al procedimento di revoca dell’affiliazione ex art. 16 comma 4 per le società Matera e Pro Piacenza”.

Valuta questo articolo