Reggina: nasce una squadra stellare, la Serie B non è più un’utopia

31 Gennaio 2019 18:14

Reggina: il presidente Gallo ed il Ds Taibi hanno allestito una squadra stellare che punta dritto alla Serie B, ecco l’11 titolare

La Reggina ha fatto una campagna acquisti da big, altro che mercato di riparazione: come riporta CalcioWeb, il Ds Taibi ha lavorato giorno e notte per regalare colpi importanti agli amaranto. Luca Gallo è stato chiaro: il neo presidente vuole il prima possibile tornare in Serie B ed ha chiesto colpi di categoria. A Gennaio sono arrivati: in porta Alessandro Farroni, in difesa il centrale Gasparetto ed il terzino sinistro Procopio, i centrocampisti De Falco e Bellomo, gli attaccanti Strambelli, Doumbia, Baclet e Martiniello. Si tratta si una squadra completa in ogni reparto, in particolar modo fortissima nel reparto avanzato.

