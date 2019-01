Reggina: “parla con il Presidente”, Luca Gallo apre una mail diretta per i tifosi

29 Gennaio 2019 17:46

Il presidente Luca Gallo, numero uno della Reggina, ha deciso di aprire un canale di comunicazione diretto con tutti i tifosi amaranto. Diretto per chi vive in città, per chi sta fuori dalla Calabria e per chi risiede all’estero per motivi di lavoro o familiari. Da oggi, martedì 29 gennaio, è attiva la mail presidentegallo@reggina1914.it. Niente intermediari, niente social media manager o altro. Il presidente leggerà i vostri messaggi. E, compatibilmente con gli impegni, risponderà alle vostre mail.

