4 Gennaio 2019 11:28

Reggina: tutto pronto per il passaggio ufficiale tra Mimmo Praticò e Luca Gallo, il closing verrà siglato tra il 9 e 10 gennaio

E’ tutto pronto per il passaggio ufficiale della Reggina tra Mimmo Praticò e Luca Gallo: il closing verrà siglato tra il 9 e 10 gennaio. Subito dopo si partirà con il calciomercato, con il direttore sportivo Taibi pronto ad acquistare due-tre giocatori di spessore per tentare il balzo in Serie B.