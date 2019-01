Reggina, Vincenzo Iriti ai microfoni di StrettoWeb: “puntiamo alla Serie A. Pronti a grossi acquisti” [VIDEO]

21 Gennaio 2019 13:33

Reggina, il direttore generale degli amaranto, Vincenzo Iriti, in esclusiva ai microfoni di StrettoWeb: “in due-tre anni puntiamo alla Serie A. Da qui alla fine del mercato arriveranno altri calciatori, Taibi è al lavoro”

“Si punta dritti alla Serie A in due o tre anni”. Fa sognare i tifosi, il direttore generale della Reggina, Vincenzo Iriti, il quale, in esclusiva, ai microfoni di StrettoWeb, fa sognare i tifosi: “vogliamo subito i play off, e puntiamo in poco tempo alla massima Serie”. Sul mercato: “Taibi è a lavoro per allestire una squadra forte, arriveranno altri calciatori“. Sulla trattativa che ha portato all’acquisizione del club da parte di Luca Gallo: “ha già detto tutto il presidente, in un giorno abbiamo fatto tutto”, conclude Iriti.

