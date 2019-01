Reggina: Gallo è il nuovo proprietario. Falcomatà: “in bocca al lupo alla nuova dirigenza”

10 Gennaio 2019 15:42

Reggina, Falcomatà: “in bocca al lupo alla nuova dirigenza della Reggina e al suo nuovo Presidente Luca Gallo, da oggi alla guida della società amaranto”

“In bocca al lupo alla nuova dirigenza della Reggina e al suo nuovo Presidente Luca Gallo, da oggi alla guida della società amaranto. Un doveroso ringraziamento alla famiglia Praticò alla quale va il merito di aver salvato dal 2015 ad oggi la prospettiva del calcio professionistico nella nostra Città, portando fuori dal guado la società in un momento di profonda crisi”. È quanto dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando la firma ufficiale della cessione delle quote di maggioranza della Urbs Reggina 1914 Srl al gruppo M&G Holding Srl. “Buon lavoro al Presidente Gallo – ha aggiunto il sindaco – con l’augurio che il progetto finanziario e sportivo della nuova compagine societaria possa avere un respiro vincente e duraturo nel tempo, in linea con le grandi aspettative che la passione e l’affetto dei tifosi amaranto hanno generato nei confronti di questa storica maglia. La Reggina è un bene comune, un bene della nostra comunità. Bisogna averne cura. Ed è con questo auspicio che auguro alla nuova società di poter raggiungere i traguardi più ambiziosi”.

Valuta questo articolo