Reggina, gli auguri di Don Zampaglione: “i tempi belli stanno tornando”

11 Gennaio 2019 16:58

Reggina, Don Zampaglione: “Un benvenuto al presidente Gallo e al signor Iriti che contribuiranno a riportare gli amaranto nell’Olimpo del calcio”

“Sono 105…Grazie a mons. Vittorio Mondello arcivescovo emerito di Reggio Calabria ho avuto l’onore per diversi anni di vivere all’interno della società e di essere il cappellano spirituale (ricordo con piacere i tantissimi incontri di preparazione alla cresima fatti con i diversi calciatori. Posso affermare che questi ragazzi-calciatori sono “assetati” di Cristo.) Ho “calpestato” tantissime volte l’erba del S.Agata ove i calciatori si allenavano e ricordo con piacere quando nei tempi fori (Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua) portavo loro un messaggio di augurio e di speranza.Ho “calpestato” tantissime volte l’erba del Granillo”, è quanto scrive in una nota Don Giovanni Zampaglione, ex Cappellano della Reggina. “Per me era un’emozione forte – prosegue- andare a vedere la “mia” Reggina giocare con le grandi squadre:Juve, Inter, Napoli, Roma, Milan….dove c’erano 20 mila cuori amaranto che trascinavano la squadra verso la vitttoria. I tanti impegni pastorali mi hanno impedito di seguire i tanti calciatori ma non mi hanno impedito ( qualche volta vado a vedere qualche partita) di andare allo stadio. Da tifoso dico: la Reggina non muore mai. Sono convinto che ritorneranno i bei tempi, sono altresì convinto che riassaporeremo il gusto della Serie A . Abbiamo scritto belle pagine di storia che nessuno può cancellare e che ognuno di noi puoi raccontare ai posteri. Di queste pagine fa parte anche il presidente Pratico’ ( che assieme al figlio Giuseppe ho avuto l’onore conoscere..) .Lo ringrazio per la sua disponibilità e per la passione per l’amaranto. Ha salvato una barca tinto di amaranto che stava per affondare e l’ha rilanciata. Un benvenuto al presidente Gallo e al signor Iriti che contribuiranno a riportare la Reggina nell’Olimpo del calcio. Un ultimo pensiero è per tutti (calciatori, allenatore, dirigenza, addetti ai lavori, tifosi): Uniti si vince e si raggiunge un traguardo! Forza Reggina, i tempi belli stanno tornando”, conclude.

