23 Gennaio 2019 23:01

Reggina: grande entusiasmo in città per la nuova proprietà. I tifosi hanno accolto benissimo il presidente Gallo, intanto questa sera la squadra ha vinto l’ennesima partita

C’è entusiasmo a Reggio Calabria per l’avvento di Luca Gallo ai vertici della Reggina: finalmente si respira un’aria nuova e questa sera, nella vittoriosa partita contro la Viterbese al Granillo, è stata la riprova con uno stadio pieno come non si vedeva da anni. Dalla foto a corredo dell’articolo, si può vedere il simpatico benvenuto della ditta Masterplast al neo proprietario amaranto.

