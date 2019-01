Indotto Raffineria di Milazzo: stop alle assunzioni per ordine di anzianità

22 Gennaio 2019 12:25

Indotto Raffineria Milazzo: Riva & Mariani, dice basta alle assunzioni a tempo determinato per ordine di anzianità. Filctem Cgil preoccupata: “Questo sistema crea disparità tra i lavoratori”

“Alla Raffineria di Milazzo fino a ieri le chiamate a tempo determinato venivano fatte dalle aziende seguendo l’ordine dell’anzianità di assunzione posseduta da ognuno degli operai“- è quanto dichiara Pino Foti, Segretario Generale Filctem Cgil. “Chi non aveva un lavoro stabile– racconta il sindacalista- ma aveva già lavorato in quel cantiere o aspettava di essere stabilizzato, poteva almeno contare, nei periodi in cui è richiesta maggiore manodopera, in questa procedura che evitava discriminazioni e consentiva di portare il pane a casa. Riva & Mariani- prosegue il segretario impresa che esegue lavori di coibentazione ha invece deciso di fare a modo suo. E così invece di assumere gli operai in base all’anzianità, ha assunto chi ha voluto e per periodi diversi. Tanto che in mezzo a contratti per 30 giorni di impiego ne sono spuntati solo due per oltre 8 mesi. Non sappiamo se la decisione è la risposta di Riva & Mariani alle contestazioni rivoltegli sulla mancata applicazione dei contratti d’area o sui continui errori praticati in busta paga. Ma se non è l’anzianità aziendale a dettare l’ordine nelle assunzioni è scontato che la preferenza la indichi purtroppo la sottomissione, o la rinuncia ai diritti, oppure e perché no, a questo punto anche l’adesione sindacale. In ogni modo- aggiunge il sindacalista– si tratta di un comportamento da respingere con forza perché crea disparità tra lavoratori e li mette uno contro l’altro, con il preciso tentativo di indebolire qualsiasi rivendicazione dei loro diritti. Insomma un pericoloso precedente in quell’area, che il perdurante silenzio ostentato al riguardo da parte della raffineria tende ad amplificare, perché oltre a consentire tali discriminazioni all’interno dei propri impianti, lancia a tutte le altre aziende il messaggio che adesso tutto è permesso. Contro questa scelta la Filctem Cgil ha inviato una nota a RAM ed azienda con la quale ha chiesto che Riva & Mariani convochi subito la rappresentanza aziendale e verifichi i contratti, procedendo ad avviare al lavoro gli operai secondo gli oggettivi principi dell’anzianità. E che RAM intervenga ufficialmente in merito, riservandosi fin d’ora qualsiasi eventuale iniziativa”.

Valuta questo articolo