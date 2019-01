Raccolta rifiuti ingombranti a Messina: ecco il calandario sino a fine febbraio

4 Gennaio 2019 13:42

Ogni sabato a Messina il servizio di raccolta straordinaria dei rifiuti ingombranti: ecco il programma sino a fine febbraio

La società MessinaServizi Bene Comune prosegue con il servizio di raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti e suppellettili, ogni sabato, nella fascia oraria 7-13, nei punti di raccolta indicati secondo il seguente calendario:

sabato 5, nel II quartiere, nei pressi dell’asilo comunale del villaggio Cep; nel IV quartiere a piazza Lo Sardo; nella VI municipalità a Torre Faro in via I Palazzo;

sabato 12, nella I circoscrizione, nei pressi del palazzetto dello sport di Mili Marina; nel III quartiere, in via San Cosimo angolo via Maregrosso; nella V municipalità, in via Torrente San Licandro, di fronte ai campetti Coppola;

sabato 19, nel II quartiere, nei pressi del rudere a Minissale; nel IV quartiere in piazza Lo Sardo; nella VI municipalità, salita Papardo angolo salita Sperone;

sabato 26, nella I circoscrizione, lungomare Santa Margherita; nel III quartiere, parcheggio Palmara; nella V municipalità, nella piazza del villaggio San Matteo;

sabato 2 febbraio, nel II quartiere, nei pressi dell’asilo comunale del villaggio Cep; nel IV quartiere, a piazza Lo Sardo; nella VI municipalità, in via I Palazzo a Torre Faro;

sabato 9 febbraio, nella I circoscrizione, nei pressi del palazzetto dello sport di Mili Marina; nel III quartiere, in via San Cosimo angolo via Maregrosso; nella V municipalità, in via Torrente San Licandro, di fronte ai campetti Coppola;

sabato 16 febbraio, nel II quartiere, nei pressi del rudere a Minissale; nel IV quartiere, in piazza Lo Sardo; nella VI municipalità, salita Papardo angolo salita Sperone;

sabato 23 febbraio, nella I circoscrizione, lungomare Santa Margherita; nel III quartiere, parcheggio Palmara; nella V municipalità, nella piazza del villaggio San Matteo.

Nei punti di raccolta saranno posizionati i cassoni scarrabili necessari al servizio e sarà pertanto vietata la sosta, per una lunghezza di 15 metri, nella fascia oraria 0-18, e collocata la necessaria segnaletica almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti.