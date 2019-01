Caos in Francia: domani decimo sabato di protesta dei “Gilet gialli”

18 Gennaio 2019 22:15

Il ‘Grande dibattito Nazionale’ lanciato dal presidente Emmanuel Macron non sembra convincere l’insieme dei gilet gialli. Così, la Francia si prepara al ‘decimo atto’ della protesta, fissata per domani a Parigi e in altre città di Francia.

