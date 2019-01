Sea Watch: la Procura di Catania chiede lo sbarco immediato dei minori

25 Gennaio 2019 20:46

La Procura dei minori di Catania chiede lo sbarco dei minori non accompagnati a bordo della Sea Watch

Fare sbarcare immediatamente i minori non accompagnati a bordo della Sea Watch. Lo ha chiesto la Procura per i minorenni di Catania. La procuratrice Caterina Ajello ha infatti inviato un documento ai ministri Salvini e Toninelli, al presidente del Tribunale per i minorenni di Catania e alla Procura generale etnea. I minori a bordo sono 13 di cui 8 quelli non accompagnati. “Atteso la loro presenza nel distretto di mia competenza – ha detto la procuratrice Ajello – la loro tutela deve essere assicurata da questa autorità giudiziaria. I diritti riconosciuti dalle convenzioni internazionali e dalla normativa italiana impongono il divieto di respingimento, riconoscendo invece il diretto ad esser accolti in strutture idonee, ad avere nominato un tutore, ad avere un permesso di soggiorno”. La richiesta è stata avanzata a seguito della segnalazione dell’Ufficio dei Difensori dei diritti dei bambini di Siracusa, in cui si rendeva nota la presenza di minori non accompagnati a bordo della nave. La Sea Watch è ferma nella rada nel siracusano.

