Previsioni Meteo: temperature in sensibile aumento al Sud, qualche pioggia nelle zone joniche di Calabria e Sicilia

17 Gennaio 2019 14:12

Previsioni Meteo, oggi le prime piogge dell’anno al Centro/Nord. Temperature in sensibile aumento in Calabria e Sicilia: i dettagli per le prossime ore

Previsioni Meteo – Finalmente, dopo oltre un mese di siccità assoluta, oggi sono arrivate le prime piogge del nuovo anno al Centro/Nord. Si tratta di precipitazioni al momento deboli, limitate a Toscana e Lombardia, mentre continua a fare molto caldo per il garbino nel versante opposto dell’Appennino dove Bologna per il secondo giorno consecutivo raggiunge i +14°C come se fossimo già in Primavera. L’inverno vive una fase di stand-by e le temperature stanno aumentando anche al Sud dove oggi abbiamo +17°C a Palermo, +16°C a Cosenza e Termoli, +15°C a Pescara, Cagliari, Trapani e Olbia. Domani arriveremo a +19°C in Sicilia, mentre al Nord le temperature diminuiranno e arriverà tanta neve oltre il confine, in Slovenia e Croazia (quasi 20cm nella capitale slovena Lubiana).

Il maltempo interesserà tra stasera e domani il nord/est, con piogge sparse su Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma anche tra Liguria, alta Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Qualche pioggia anche nelle zone joniche di Calabria meridionale e Sicilia, specie nel ragusano e nel siracusano. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

