Previsioni Meteo, freddo per tutta la settimana con neve in Calabria e Sicilia [DETTAGLI]

7 Gennaio 2019 17:12

Previsioni Meteo, ancora freddo e maltempo al Centro/Sud mentre al Nord resiste l’Anticiclone che determina forti inversioni termiche: tutti i dettagli per i prossimi giorni

Previsioni Meteo – Continuerà a fare freddo per tutta la settimana sull’Italia, ma con importanti differenze climatiche tra Nord e Sud. Nelle ore diurne, infatti, il bel tempo e il pieno soleggiamento fanno schizzare la temperatura verso l’alto sulle Regioni settentrionali dove anche oggi la colonnina di mercurio ha raggiunto valori talmente tanto miti da dare una parvenza di primavera a quest’inizio 2019. Si registrano, infatti, ben +18°C a Imperia, +16°C a Genova, +14°C a Bolzano e Merano, +13°C a Torino, +12°C a Cuneo, +11°C a Trento e Varese. Sole pieno e temperature diurne gradevoli anche nelle Regioni centrali tirreniche, dove abbiamo +13°C a Roma, Latina, Guidonia, Pisa e Livorno, +12°C a Grosseto, +11°C a Firenze e Frosinone, +10°C a Viterbo. Fa molto più freddo, invece, nelle ore notturne con estese gelate: è il clima tipico dell’Anticiclone Invernale che, con le sue inversioni termiche, determina grandi sbalzi tra giorno e notte. Uno scenario che persisterà probabilmente per almeno altre due settimane su tutto il Nord e nelle Regioni centrali tirreniche, che continueranno ad avere cielo azzurro, sole pieno, freddo di notte e temperature miti di giorno.

Completamente diverso, invece, lo scenario freddo del Sud dove anche oggi un rigido respiro Balcanico mantiene le temperature su valori molto freddi. In Puglia, addirittura, Lecce e Brindisi non hanno superato i +6°C di temperatura massima. Con cieli nuvolosi e forti venti settentrionali, il clima del Sud è molto più rigido rispetto a quello del Nord. Questo freddo respiro dai Balcani si esaurirà nella giornata di domani, ma già Mercoledì 9 Gennaio tornerà il maltempo con temperature nuovamente in picchiata. Stavolta non arriverà il gelo, ma farà ancora freddo per tutto il weekend. Tra Mercoledì e Giovedì avremo abboncanti nevicate fino a bassa quota sull’Appennino centro/meridionale, soprattutto tra Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Stavolta però la neve non arriverà su coste e pianure, pur cadendo copiosa fino a quote collinari nelle zone interne. Il freddo persisterà anche Sabato e Domenica: soltanto la prossima settimana le temperature torneranno ad aumentare.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Valuta questo articolo