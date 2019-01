Previsioni Meteo, la Befana stempera il freddo in Calabria e Sicilia ma in settimana torna il gelo

6 Gennaio 2019 14:11

Previsioni Meteo, temperature in sensibile aumento in tutt’Italia nella prima Domenica del nuovo anno: è un’Epifania di bel tempo e clima mite ma da domani torna il freddo dai Balcani

Previsioni Meteo – E’ un’Epifania all’insegna del caldo e del bel tempo sull’Italia in questa prima Domenica del 2019: le temperature sono particolarmente elevate al Nord, dove il vento di foehn sta facendo impennare verso l’alto la colonnina di mercurio come se fossimo in piena primavera. Nel cuore delle Alpi, tra Svizzera e Valle d’Aosta, spiccano i +14,3°C di Jovencan e i +14,2°C di Bellinzona. Fa molto caldo in Lombardia, dove abbiamo +16,6°C a Magnago, +16,4°C a Bregnano, +16,0°C a Seregno e Triuggio, +15,8°C a Como, +15,6°C a Canegrate, +15,4°C a Ossuccio e Maccagno, +15,3°C a Rescaldina, +15,2°C a Senago e Luvinate, +15,0°C a Tradate, +14,7°C a Saronno, +14,6°C a Malnate. Clima molto mite anche in Piemonte, con +15,7°C a Domodossola, +15,1°C a Salassa e Mongrando, +14,7°C a Lozzolo, +14,0°C a Borgomanero, +13,4°C a Pecetto Torinese, +13,1°C a Cuneo, +12,3°C a Villar Perosa, +11,7°C ad Avigliana, +11,6°C a Biella. Caldo anomalo anche al Nord/Est, in modo particolare nelle aree alpine, dove abbiamo +13,8°C a Lavis, +13,7°C a Schio, +13,5°C a Telve, +13,1°C a Marano di Valpolicella, +12,8°C a Montorso Vicentino, +12,6°C a Merano, +12,1°C a Trento, +11,9°C a Pergine Valsugana, +11,5°C ad Agordo, +10,9°C a Ovaro, +10,8°C ad Arta Terme.

Le temperature sono decisamente elevate anche sull’Appennino emiliano e romagnolo, dove splende un tiepido sole e abbiamo +12,8°C a Monterenzio e Monteveglio, +11,8°C a Ferriere, +11,0°C a Modigliana, +10,8°C a Morfasso, +10,6°C a Civitella di Romagna, +10,5°C a Montefiorino, +9,1°C a Pavullo nel Frignano.

Anche al Centro/Sud le temperature sono in sensibile aumento dopo la neve e il gelo dei giorni scorsi. Alle 12:00 di stamattina avevamo già +14°C a Palermo, Agrigento, Trapani e Siracusa, +13°C a Napoli, Messina e Latina, +12°C a Catania, Reggio Calabria, Salerno e Lamezia Terme, +11°C a Bari, Lecce, Crotone e Termoli, tutte temperature che aumenteranno ulteriormente nel primo pomeriggio.

Da domani, però, tornerà il freddo intenso soprattutto in Molise, Puglia, Basilicata e Calabria: le temperature torneranno su valori molto bassi per circa 36 ore, fino a Martedì 8 Gennaio. In settimana, poi, una nuova ondata di freddo e maltempo interesserà l'Italia con neve a bassa quota al Centro/Sud, ma senza i picchi di gelo avuti nei giorni scorsi.