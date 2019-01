Il Presepe di Montalbano Elicona simbolo di solidarietà e unione tra popoli: ultimo appuntamento con uno dei presepi più belli d’Italia [FOTO]

4 Gennaio 2019 16:33

Il Presepe Vivente di Montalbano Elicona si è ancora una volta confermato uno dei presepi più belli d’Italia. Un evento che in questa XIX edizione ha registrato un numero di visitatori da primato, già Miglior Presepe Vivente di Sicilia, si appresta a vivere l’ultima giornata domenica 6 gennaio a partire dalle ore 17,30.

Davvero incantevole la location di casette e viuzze allestite con grande cura ed attenzione e riportate come ai tempi. Suggestiva la Natività rappresentata in ogni giornata da figuranti diversi. Una bellissima Madonna “nera” il primo giorno e la partecipazione dei migranti già integrati al Borgo hanno fatto del Presepe anche un simbolo di modernità che va oltre l’ordinaria tradizione e tocca temi attuali come la solidarietà e l’unione tra i popoli.

Grande emozione tra le migliaia di visitatori rimasti incantati dall’interpretazione delle comparse, dagli antichi mestieri e dai preziosi abiti d’epoca.

Diverse sorprese riserverà quest’ultima giornata della manifestazione promossa dall’Amministrazione Comunale in linea con le imponenti attività promozionali di questi ultimi mesi che puntano soprattutto alla valorizzazione a livello turistico andando oltre l’aspetto provinciale o di prossimità.

In tal senso come sempre grande lavoro da parte dal Sindaco Filippo Taranto e dall’incaricato Antonino Sapienza sia in ambito di strategie social che territoriali. Ulteriori informazioni contattando l’Ufficio Turistico ai numeri 0941 678019 – 338 1007771, oppure visitando la pagina ufficiale Montalbano Elicona-Borgo dei Borghi.