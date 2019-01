Presepe vivente, concerti e laboratori: ecco gli ultimi eventi in programma per le festività a Capo d’Orlando

4 Gennaio 2019 14:09

Gli ultimi eventi in programma per le festività natalizie a Capo d’Orlando

Si avviano a conclusione le manifestazioni organizzate a Capo d’Orlando per il periodo natalizio, ma sono ancora diversi gli appuntamenti in calendario riservati a grandi e bambini.

A causa del freddo e del maltempo, oggi pomeriggio alle 17 si svolgerà all’interno della biblioteca comunale il laboratorio didattico creativo per i bambini “Aspettando la Befana” a cura di Arte e Gusto.

Alle 18,30 nella Chiesa di Santa Lucia “XII Concerto di Natale – parte seconda”, mentre prosegue nella chiesa di Porto Salvo la mostra dei Presepi, così come il il mercatino dedicato alle tipicità enogastronomiche con le casette aperte lungo la Via Crispi.

Annullato per il maltempo l’appuntamento previsto per domani sera nell’isola pedonale con “Un brindisi d’altri tempi – Gran ballo dell’800”.

Sabato 5 e domenica 6 gennaio, verrà riproposto il Presepe Vivente nell’area del Castello Bastione a Piscittina. A partire dalle ore 18, i visitatori potranno ammirare un suggestivo itinerario costituito da sentieri che condurranno alle varie capanne, con le interpretazioni dei vari mestieri e la partecipazione della gente della contrada che metterà in scena la Natività.

Alle 17 si chiuderà la mostra dei presepi nella Chiesa di Porto Salvo con la consegna degli attestati di partecipazione ai presepisti e agli appassionati che hanno consentito la realizzazione dell’esposizione.

La chiusura degli eventi alle 19 nella Chiesa con il concerto dell’Associazione Musicale “Città di Capo d’Orlando”.

“Nonostante abbiamo dovuto fare inevitabilmente i conti con le cattive condizioni del tempo, chiudiamo col sorriso un cartellone che ha visto il coinvolgimento e la partecipazione di grandi e bambini, associazioni e parrocchia – commenta l’Assessore al Turismo Sara La Rosa – e credo che questo sia il risultato più bello per questo Natale”.

Lo spettacolo per bambini previsto per domenica mattina con il mago Alex e i personaggi dei cartoni animati, in considerazione delle avverse condizioni del tempo previste, verrà recuperato in occasione del Carnevale 2019 per il quale è già avviata la macchina organizzativa.