Precari del Comune di Messina: “De Luca assente ingiustificato in commissione”

17 Gennaio 2019 15:53

Precari del Comune di Messina, il consigliere Cipolla: “Sindaco motivi le ragioni che lo hanno indotto a non presentarsi senza dare preavviso”

Il sindaco di Messina assente ingiustificato, oggi, durante i lavori in commissione consiliare Statuto e regolamento, concernenti la stabilizzazione dei 76 precari del Comune. A dare la notizia è il presidente della commissione, Francesco Cipolla.

“Avevo invitato – riferisce l’esponente del Movimento 5 stelle – la parte tecnica, la dirigente, dottoressa Loredana Carrara, e quella politica, il sindaco, a partecipare, questa mattina, ai lavori della commissione da me presieduta affinché, avendo anche la delega alle risorse umane, relazionassero sull’iter procedurale relativo alla stabilizzazione. Tuttavia, non si sono presentati, senza peraltro dare preventiva comunicazione“.

“Data la delicatezza della materia e i risvolti socio – occupazionali della stessa – afferma Cipolla – invito il primo cittadino a motivare ufficialmente le ragioni che lo hanno indotto a non presentarsi, senza, tra l’altro, dare alcun preavviso. Spiegare i motivi della propria defezione è un gesto dettato dall’opportunità politica e istituzionale che il suo ruolo impone. Aggiungo che è necessario che, quanto prima, intervenga in commissione per aggiornare i consiglieri comunali, e tramite loro i cittadini, sullo stato dell’arte della procedura”.

Procedura che risulta essere ferma in Commissione servizi finanziari enti locali (Cosfel), in attesa della pronunzia del parere che dovrebbe dare seguito alle assunzioni: “A dicembre, in fretta e furia, abbiamo approvato il bilancio consuntivo 2017 e il consolidato con l’avvertimento, da parte del sindaco, che si trattava di un presupposto indispensabile per la stabilizzazione. Questi bilanci ci risulta siano stati trasmessi alla Cosfel appena un giorno prima dell’ultima seduta in programma nel 2018. Troppo tardi perché potessero essere esaminati. Le assunzioni, pertanto, non hanno ancora avuto luogo e, oggi, avremmo desiderato sapere dal primo cittadino e dalla dirigente a quale punto è fermo il procedimento”.

