15 Gennaio 2019 17:34

Scompare prematuramente un agente della Polizia municipale a Cosenza. Il cordoglio del Sindaco e di tutta l’Amministrazione comunale

Il sindaco Mario Occhiuto, insieme al comandante della Polizia municipale, della Giunta e di tutta l’Amministrazione comunale, esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Salvatore Carnevale, istruttore dei vigili urbani del Comune di Cosenza andato via a soli 53 anni. “È un dolore che ci coglie sempre impreparati quello di fronte alla morte di un giovane uomo, valido agente della nostra Polizia municipale. Nelle parole dei colleghi che ora ricordano Salvatore Carnevale – afferma il sindaco – rivedo l’agente che ha sempre lavorato al servizio della viabilità cittadina con professionalità e abnegazione. Alla famiglia di Salvatore giungano le nostre più sentite condoglianze in questo momento di sconforto”.

