Pensioni, Salvini: “in 3 giorni 12 mila domande con quota 100”

31 Gennaio 2019 23:20

Il vice premier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini parla di quota 100 sulle Pensioni nel corso di un comizio

La cancellazione della Legge Fornero “lo abbiamo detto e promesso tante volte, abbiamo finalmente cominciato a farlo. E’ entrata in Gazzetta Ufficiale il 29 gennaio e sono gia’ arrivate 12mila domande, 12mila donne e uomini, che hanno recuperato 2, 3, 4, 5 anni di vita e di speranza“. A dirlo e’ il vice premier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, parlando di quota 100 sulle Pensioni nel corso di un comizio a Spirano (Bergamo). Salvini ha anche detto che al posto di queste persone che andranno prima in pensione “entreranno nel mondo lavoro moltissimi giovani e non saranno costretti a scappare all’estero”. Il ministro ha poi sottolineato: “Sono stati 8 mesi entusiasmanti, faticosi, impegnativi. Ma vedere la gente in coda da 3 giorni per riprendersi la sua vita grazie alla legge che abbiamo fatto, che inizia a cancellare la Legge Fornero, mi riempie il cuore di gioia e di soddisfazione“.

Valuta questo articolo