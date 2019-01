29 Gennaio 2019 20:48

Al Congresso PD in Sicilia prevale l’area di Maurizio Martina con il 48%, ecco i risultati

In Sicilia, al congresso Pd, prevale l’area di Maurizio Martina con il 48%. A darne notizia, dopo l’acquisizione dei verbali pervenuti alla Commissione regionale per il congresso, è il presidente Fausto Raciti. Di seguito i risultati delle convenzioni di circolo per i candidati alla carica di segretario nazionale: Maurizio Martina, 48,07%, voti 5502; Zingaretti 45,17%, 5170 voti; Giachetti 652 voti, 5,7%; Boccia 0,64%, 73 voti; Saladino 0,31%, 36 voti; e Corallo 0,10%, 12 voti.

