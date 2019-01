Patrimonio Unesco, Bevacqua: “esterrefatto per la bocciatura del Parco della Sila”

24 Gennaio 2019 22:45

Bevacqua: “sono davvero esterrefatto per la bocciatura da parte del Consiglio direttivo della Commissione nazionale italiana Unesco della candidatura della nostra Sila a sito del Patrimonio Unesco”

“Sono davvero esterrefatto per la bocciatura da parte del Consiglio direttivo della Commissione nazionale italiana Unesco della candidatura della nostra Sila a sito del Patrimonio Unesco. Stranamente, la candidatura delle Alpi Marittime, promossa e appoggiata (questa si’) dal Ministero dell’Ambiente, e’ stata approvata. Il ministro Costa invita a non essere amareggiati: noi siamo semplicemente sconcertati”. Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale Domenico Bevacqua. “Evidentemente – aggiunge – l’entrare o meno a far parte nella lista del Patrimonio mondiale non dipende, in Italia, dall’intrinseco valore e bellezza del sito naturale, bensi’ dalla latitudine (piu’ settentrionale o piu’ meridionale) in cui il sito si trova. Il precedente ministro Franceschini si era battuto e aveva pienamente sostenuto gli oggettivi meriti di una candidatura che non poteva dare adito a dubbi. Io stesso, nel mio piccolo, avevo presentato e fatto approvare un apposito ordine del giorno in Consiglio regionale e avevo avuto modo di discuterne, insieme al presidente Oliverio, al Commissario del Parco e al Ministro Franceschini, in occasione di una sua visita a Cosenza. Un grazie davvero con tutta l’anima al Governo del cambiamento. Ma noi silani non ci demoralizziamo: sappiamo bene quanto e’ straordinario l’altopiano silano e quanto sono tenaci le comunita’ che lo abitano, spesso con sacrifici di non poco conto. La certificazione ce la diamo da soli”. “In attesa che lo diventi ‘dell’umanita” – conclude Bevacqua – la Sila resta il patrimonio piu’ importante di tutti i calabresi e di coloro che amano la CALABRIA”.

Valuta questo articolo