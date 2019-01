Partito Democratico nel caos in Calabria, l’80% dei circoli si ribella al commissariamento: “vogliamo votare!” [NOMI e DETTAGLI]

15 Gennaio 2019 21:15

Partito Democratico nel caos in Calabria: appello dell’80% dei segretari di circolo contro il commissariamento voluto da Roma

E’ caos nel Partito Democratico in Calabria. Con un appello, firmato dall’80% dei circoli e dai rispettivi segretari, si chiede di poter votare al Congresso così da evitare il commissariamento del partito regionale. Ecco l’appello:

“Sarebbe molto grave se le notizie di stampa di questi giorni su un possibile commissariamento del PD calabrese si rivelassero fondate.

Come è noto, la Direzione Nazionale ha convocato il congresso del PD della Calabria per il prossimo 3 Marzo ed il responsabile organizzazione nazionale ha inviato una lettera lo scorso 28 Novembre in cui veniva esplicitato il percorso congressuale e le regole da seguire al fine della celebrazione del congresso stesso. Se dovessero rispondere al vero tali notizie, non si comprenderebbero quali siano le motivazioni per modificare la decisione assunta dalla Direzione Nazionale. Aprire oggi la strada ad un commissariamento sarebbe devastante per un partito già duramente provato da 12 mesi di vuoto politico e organizzativo. A chi interessa interessa un commissariamento che cancellarebbe definitivamente il Partito Democratico della Calabria? A chi fa comodo mantenere un pregiudizio sulla idoneità morale dei calabresi e della loro capacità politica di costruire un partito regionale largo, ampio e plurale? Sicuramente non è nell’interesse dei democratici e delle democratiche della Calabria e di quanti sono impegnati quotidianamente in una battaglia politica per il cambiamento di questa regione. Pertanto chiediamo formalmente alla Commissione regionale per il Congresso di ottemperare alla decisione della Direzione nazionale e di porre in essere tutti gli atti conseguenti al fine di celebrare il congresso regionale il 3 Marzo prossimo. Chiediamo altresì alla Commissione Nazionale di adempiere alle prescrizioni, mai annullate e/o smentite dalla Direzione nazionale e di consentire la prosecuzione della fase congressuale già avviata formalmente con l’approvazione del regolamento congressuale regionale e che è tuttora in vigore per come confermato dal Responsabile organizzazione nella missiva succitata”.

1. Domenico Criaco, segretario di Africo

2. Rosario Rocca, segretario di Benestare

3. Domenico Fortugno, segretario di Bianco

4. Enzo Valenti, coordinatore di Bivongi

5. Giovanni Attilio Tutino, segretario di Brancaleone

6. Francesco Nicita, coordinatore di Casignana

7. Caterina Belcastro, segretaria di Caulonia

8. Michele Galimi, segretario di Cinquefrondi

9. Salvatore Campanella, segretario di Gerace

10. Simone Gioffrè, segretario di Cosoleto

11. Francesco Giorgi, segretario di Delianuova

12. Raffaele Rullo, segretario di Giffone

13. Giuseppe Serra, segretario di Laganadi

14. Luigi Prossomariti, segretario di Laureana di Borrello

15. Mimmo Bova, segretario di Roccella Ionica

16. Giuseppe Fortugno, segretario di Locri

17. Nensi Spatari, segretaria di Mammola

18. Daniele Albanese, segretario di Marina di Gioiosa

19. Francesco Ientile, segretario di Mammola

20. Concetto Laganà, segretario di Melito Porto Salvo

21. Pasquale Billari, segretario di Montebello Ionico

22. Salvatore Vaticano, segretario di Oppido Mamertina

23. Bruno Mezzatesta, segretario di Samo

24. Cascimo Massimo, coordinatore di San Ferdinando

25. Maria Simone, segretaria di Sant’Ilario dello Ionio

26. Francesco Malara, segretario di Santo Stefano in Aspromonte

27. Gaetano Ciccone, segretario di Scilla

28. Giusi Massara, segretaria di Siderno

29. Ninì Scarfone, segretario di Stilo

30. Albino Artieri, segretario di Terranova Sappio Minulio

31. Massimo Cascimo, segretario di Varapodio

32. Gino de Maria, segretario di San Giorgio Morgeto

33. Fabio Marra, segretario di Sant’Alessio in Aspromonte

34. Franco Barillà, segretario di San Roberto

35. Tonino Nucera , segretario del circolo Modena di Reggio Calabria

36. Francesco Laganà, segretario del circolo Archi di Reggio Calabria

37. Pasqualino Latella, segretario del circolo Gallina di Reggio Calabria

38. Santino Suraci, segretario del circolo Cannavó di Reggio Calabria

39. Scudo Paolo, segretario del circolo Pellaro di Reggio Calabria

40. Antonio Sgroi, segretario del circolo Terreti di Reggio Calabria

41. Antonio Costantino, segretario del circolo Catona di Reggio Calabria

42. Katia Tripodo, segretaria GD della federazione metropolitana di Reggio Calabria

43. Natale Pensabene, segretario del circolo Gallico di Reggio Calabria

44. Anna Scordo, segretaria di Bova Marina

45. Caterina Rossi, circolo di Bagaladi

46. Franco Caracciolo, circolo di Palizzi

47. Franco Mercurio, circolo di Satriano

48. Franco Foderaro, circolo di Gagliato

49. Alberto d’Arro, circolo di Soveria Mannelli

50. Sebastiano Tarantino, circolo di Taverna

51. Angelo Bertuccia, circolo di Argusto

52. Mario Talarico, circolo di Carlopoli

53. Elia de Narda, circolo di Cenadi

54. Pino Lorè, circolo di Olivadi

55. Graziano Pascale, circolo di Torre Ruggero

56. Vincenzo Gallelli, circolo di Badolato

57. Simona Staglianò, circolo di Cardinale

58. Luigi Lepera, circolo di Cropani

59. Francesco Pileggi, circolo di Maida

60. Paolo Urzino, circolo di Montepaone

61. Antonio Ciliberti, circolo di Iacurso

62. Antonio Iannello, circolo di Vallefiorita

63. Pasqualino Burgo, circolo di San Mango D’Aquino

64. Umberto Gigliotti, circolo di Cicala

65. Leonardo Ferraiolo, circolo di San Pietro a Maida

66. Maria Antonietta de Francesco, circolo di Santa Caterina dello Ionio

67. Eugenio Grande, circolo di Simeri Crichi

68. Giovanni Paone, circolo di Tiriolo

69. Vincenzo Zofrea, circolo di Squillace

70. Roberto Giorla, circolo di Palermiti

71. Fabio Guarna, circolo di Soverato

72. Rocco Riccio, segretario di Girifalco

73. Massimo di Bella, circolo di Curinga

74. Pancrazio Mangone, circolo di Zagarise

75. Antonio Talarico, circolo di Serrastretta

76. Antonio Menniti, circolo di Catanzaro centro

77. Lino Puzzonia, circolo Mater Domini di Catanzaro

78. Anna Maria Pangaro, circolo di Caraffa

79. Nicola Bartolo, circolo di Guardavalle

80. Tonino Benincasa, circolo Pontegrande di Catanzaro

81. Giuseppe Risadelli, circolo Corvo di Catanzaro

82. Livio chidichimo, segretario Cerchiara

83. Cristiana Viola, Segretario Saracena

84. Adriana Amodio, Segretario San Marco Argentano

85. Mario Nigro, Segretario Corigliano Centro Storico

86. Pino Chiappetta, Segretario Montalto

87. Mario Valente, Segretario Rovito

88. Rodolfo Monaco, segretario di Spezzano Sila

89. Giampiero Imbrogno, Segretario Grimaldi

90. Mauro Procellini , Segretario Pedace

91. Enzo Giacco, Segretario Amantea

92. Simona Colotta, Segretario Oriolo

93. Giovanni Alvaro, Segretario Crosia

94. Fernando De Luca, Segretario Casole Bruzio

95. Salvatore Amodeo, Segretario Calopezzati

96. Pierpaolo Guardia, Segretario Guardia Piemontese

97. Raffaele Pane, Segretario Scigliano

98. Eugenio Altomare, Segretario Rogliano

99. Francesco Martino, Segretario Tortora

100. Giuseppe Cufari, Segretario Cariati

101. Giancarlo Iannuzzi, Segretario Mottafollone

102. Gabriele Petrone, Segretario Cosenza

103. Palmira Nociti, Segretaria Sant’Agata d’Esaro

104. Gaetano Bencivinni, Segretario Cetraro

105. Luigi Longo, Segretario Trenta

106. Arturo Intrieri, Segretario San Pietro in Guarano

107. Maurizio Blasi, Segretario Lappano

108. Stefano Borrelli, Segretario Piane Crati

109. Stefania Chimento, coordinatrice circolo di Acri

110. Giuseppe Dell’Aquila (Segretario PD Cirò Marina)

111. Antonella Stefanizzi (Segretario PD Crotone)

112. Luca Mauro (Segretario PD Melissa)

113. Michele Fallico (Segretario PD Cirò)

114. Domenico Voce (Segretario PD Cutro)

115. Vincenzo Oliverio (Segretario PD Belvedere)

116. Salvatore Codispoti (Segretario PD Strongoli)

117. Franco Durante (Segretario PD Castelsilano)

118. Giampiero Amato (Segretario PD Rocca di Neto)

119. Francesco Vaccaro (Segretario PD Casabona)

120. Roberto Bianchi (Segretario PD Isola C. R.)

121. Gina Spina (Segretario PD Pallagorio)

122. Francesco Greco (Segretario PD Cotronei)

123. Emilio Drago (Segretario PD Caccuri)

124. Elena Salerno (Segretario PD S. Severina)

125. Tiziana Basta (Segretario PD S. Nicola dall’Alto)

126. Luigi Foresta (Segretario Roccabernarda)

127. Vincenzo Macchionne (Segretario PD Cerenzia)

128. Pasquale Alfieri (Segretario PD Carfizzi)

129. Paolo Cirillo (Segretario PD S. Mauro M.)

130. Enzo Anania (Segretario PD Savelli)

131. Salvatore Girimonte (Segretario PD Verzino)

132. Annibale Parise (Segretario PD Mesoraca)

133. Saverio Berardi (Segretario PD Crucoli)

134. Leo Barberio (Segretario PD Casabona)

135. Mario Rizzo, segretario Ricadi

136. Armando Mangone, segretario Mileto

137. Pasquale Siciliano, segretario Arena

138. Angioletto Tassone, segretario Spadola

139. Bruno Papa, segretario Brognaturo

140. Bruno Tassone, segretario Simbario

141. Pasquale Caparra, segretario Zaccanopoli

142. Marcello Giannini, segretario Zambrone

143. Sabatino Burzì, segretario Joppolo

144. Michele Rombolà, segretario Drapia

145. Francesco Lico, segretario Soriano

146. Damiano Cartieri, segretario Fabrizia

147. Samuele Maiolo, segretario Nardodipace

148. Bruno Ciconte, segretario Sorianello

149. Pasquale Valenti, segretario Cessaniti

150. Nazareno Fialà, segretario Jonadi

151. Paolo Reitano, segretario Serra San Bruno

152. Domenico di Masi, segretario Francica

153. Salvatore Maurizio Rivello, segretario Pizzoni

154. Maria Condello, segretario Filogaso

155. Nicola Greco, segretario San Gregorio

156. Antonio Fortuna, segretario Stefanaconi

157. Gianni Scaturchio, segretario Dasà

158. Antonio Palermo, segretario Dinami

159. Vito Scopacasa, segretario Mongiana

160. Antonio Landro, segretario Parghelia

161. Giuseppe Pizzonia, segretario Francavilla

162. Antonio Iannello, segretario Vena/Triparni

163. Emanuel Reggio, segretario Nicotera

164. Egidio Servello, segretario Vallelonga

165. Serafino Fiamingo, segretario Zungri

166. Daniela Garisto, segretario Filandari

167. Antonio Pugliese, segretario Spilinga

168. Alfredo Laserra, segretario Monterosso

169. Daniela Limardo, segretario Limbadi

170. Francesco Aprile, segretario Briatico

171. Riccardo Naccari, segretario Tropea

172. Maria Paglianiti, segretario San Calogero

173. Francesco Derenzo, segretario Maierato

174. Orlando Maida, segretario Vazzano

175. Fortunato Addesi, segretario Sant’Onofrio

176. Giuseppe Navarra, segretario Rombiolo

177. Raffaele Galati, segretario San Costantino

178. Francesco Pacilè, segretario Vibo centro

179. Vitaliano Papillo, segretario Gerocarne

