Partito Democratico nel caos in Calabria, Martina: “nessuna polemica”

17 Gennaio 2019 22:05

Partito Democratico nel caos in Calabria, Martina: “non c’e’ bisogno di fare polemica, concentriamoci sulla sfida vera che è quella dell’opposizione, dell’alternativa a Lega e 5 Stelle “

I vertici nazionali del Pd hanno deciso di commissariare il Pd in Calabria. “Non c’e’ bisogno di fare polemica, concentriamoci sulla sfida vera che e’ quella dell’opposizione, dell’alternativa a Lega e 5 Stelle. In queste ore approveranno queste due misure-propaganda che rischiano di essere piu’ un problema che una soluzione, in particolare per giovani e donne”. Così Maurizio Martina, candidato segretario dem, ha risposto alle domande dei giornalisti sul caso Calabria. “Si tratta di dare la possibilita’ a chi sta gestendo il partito a livello nazionale di gestire bene anche situazioni complesse come quella calabrese. Massima fiducia per il presidente Orfini e il presidente della commissione congressuale del Moro”. “Noi ha insistito – dobbiamo fare un lavoro fuori per costruire in maniera sempre piu’ forte l’opposizione a Lega e 5 Stelle, l’alternativa a questa maggioranza”.

Valuta questo articolo