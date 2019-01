12 Gennaio 2019 19:40

Partito Democratico, Boccia in Calabria: “le piazze sono la nostra casa, saremo sempre tra la gente”

“Le piazze sono la nostra casa naturale. Il PD è nato come partito di massa ed è quello che, grazie a questo congresso, deve tornare ad essere. Se negli ultimi anni siamo stati percepiti come partito delle élite chiediamo scusa ma abbiamo capito la lezione”. Lo ha dichiarato Francesco Boccia, deputato Pd candidato alla segreteria del , oggi a Falerna per presentare la sua mozione #aporteaperte, nell’0ambito della giornata di mobilitazione del Pd nelle piazze italiane contro la manovra- “Lo dico alle tante persone che ho incontrato questa mattina e alle tante persone che oggi saranno nelle tante piazze italiane per la giornata di mobilitazione organizzata dal partito democratico: il congresso in corso – ha affermato Boccia- è un cantiere #aporteaperte per la ricostruzione e serve l’aiuto di tutti coloro che ancora ci credono. Un Pd che torna tra la gente, che torna ad essere il collante tra istituzioni e società, un PD di piazza e smartphone che è in grado di coniugare diritti e innovazione”.

