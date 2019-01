A Parma unvs in festa con il Sant’Ilario per lo sport

27 Gennaio 2019 15:16

Un folto pubblico ha partecipato al “Sant’Ilario per lo Sport”, la manifestazione organizzata per festeggiare il patrono di Parma dall’UNVS locale, presieduta da Corrado Cavazzini. In prima fila il presidente nazionale dei Veterani dello Sport Alberto Scotti e i delegati regionali dell’Emilia e Romagna Franco Bulgarelli e Giovanni Salbaroli. I riconoscimenti per il 2019, sono andati al Colorno Rugby femminile, protagonista di una stagione eccezionale, Paolo Poi figura di primo piano del baseball, prima in veste di atleta e successivamente allenatore e dirigente, Sergio Pollari dai trascorsi calcistici e nel basket e infine, Nicola Pongolini, vincitore del mondiale di bowling con la maglia della Nazionale. Oltre ai quattro premiati, spazio anche ai giovani Pietro Grassi calciatore, Tommaso Adorni under 15 di baseball, Martin Granieri rugbysta, Giorgia Coruzzi nuotatrice e Michael Cattani, uno dei più promettenti ciclisti nazionali, premiato con il riconoscimento volto a ricordare il “re del Gavia” Tarcisio Persegona, recentemente scomparso. Da sottolineare anche il premio a sorpresa, consegnato da Bulgarelli a Cavazzini per il suo grande impegno nei Veterani dello Sport.

