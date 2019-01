Parent Project fa canestro a Reggio Calabria: secondo evento al PalaLumaka

4 Gennaio 2019 13:48

La seconda iniziativa della nota società sportiva Lumaka Reggio Calabria per combattere la distrofia muscolare di Duchenne e Becker

E’ in arrivo il secondo grande evento organizzato per Parent Project dalla società Lumaka in collaborazione con il Centro Palestre Wellness di Reggio Calabria. Ricchi premi e una serata speciale devoluta e coordinata da Antony Doc Party vi aspettano… Ospiti della manifestazione saranno Pasquale Caprì e il barzellettiere Maco. La società di pallacanestro Lumaka Reggio Calabria ha organizzato, nel periodo delle feste natalizie, due iniziative solidali a sostegno di Parent Project onlus, l’associazione di pazienti e genitori di bambini e ragazzi con distrofia muscolare di Duchenne e Becker, grave malattia rara che non ha ancora una cura. Il secondo appuntamento sarà Domenica 6 gennaio, dalle ore 17, presso il PalaLumaka, in cui si svolgerà la tradizionale tombolata che riunisce i giovani sportivi e le loro famiglie. Anche in questa occasione di divertimento e condivisione, sarà possibile sostenere l’associazione Parent Project ONLUS. La distrofia muscolare di Duchenne (DMD) è la forma più grave delle distrofie muscolari, si manifesta nella prima infanzia e causa una progressiva degenerazione dei muscoli, conducendo, nel corso dell’adolescenza, ad una condizione di disabilità sempre più severa. Al momento, non esiste una cura. I progetti di ricerca e il trattamento da parte di un’équipe multidisciplinare hanno permesso di migliorare le condizioni generali e raddoppiare l’aspettativa di vita dei ragazzi.