Parchi, 12 su 24 senza presidente. Pd: “Costa intervenga”

17 Gennaio 2019 22:40

“I parchi italiani sono un presidio importante di biodiversità e promuovono economia sostenibile nel nostro Paese. La loro piena funzionalita’ e’ garantita dagli organismi direttivi nella pienezza delle loro funzioni. Ora cosi’ non e’. In meta’ dei 24 parchi nazionali i presidenti sono da rinnovare oppure da tempo sono commissariati”. Lo dice il senatore Andrea Ferrazzi, capogruppo del Pd nella commissione Ambiente e Territorio, che ha depositato un’interrogazione parlamentare, sottoscritta anche dai colleghi dem Assuntela Messina, Franco Mirabelli e Valeria Sudano per “chiedere al ministro Costa di riferire in Commissione sul rinnovo delle presidenze delle Aree Protette e delle strategie che il suo dicastero intende assumere su questi temi”. “E’ necessario – prosegue Ferrazzi – che il ministro con rapidita’ presenti un pacchetto complessivo di candidature da sottoporre alle commissioni parlamentari competenti. Sono 12 i parchi che hanno bisogno di riprendere la piena attivita’ con la guida di presidenze autorevoli. Ne hanno bisogno i territori interessati che traggono dalla presenza e dal lavoro dei parchi occasione di crescita e di occupazione. Non si perda ulteriore tempo. Basta con gli annunci e con provvedimenti, come i condoni, che vanno nella direzione opposta”.

