Sicilia, coppia di coniugi tradita dal proprio pappagallo: nascondevano la droga in casa, la bestiola faceva da “vedetta” [DETTAGLI]

26 Gennaio 2019 12:53

Coppia di coniugi nei guai in Sicilia: nascondevano armi e droga in casa, il pappagallo fuori dal cancello serviva da vedetta contro gli intrusi

Una coppia di coniugi in Sicilia utilizzava un pappagallo come vedetta contro gli intrusi. La bestiola era posizionata in una gabbia davanti al cancello di una villa e ogni suo strillo serviva ad avvisare che qualcuno stava passando da lì. Una strategia ben studiata per allertare i padroni di casa, che all’interno dell’abitazione di Piazza Armerina (Enna) nascondevano ingenti quantitativi di droga e anche una pistola. Proprio la presenza del pappagallo fuori dai cancelli ha fatto insospettire i poliziotti che hanno deciso di vederci chiaro. Gli agenti infatti, grazie al fiuto di due cani, durante un sopralluogo in casa hanno rinvenuto in un controsoffitto due chili e mezzo di marijuana, cocaina e una pistola calibro 38. Gli agenti hanno quindi proceduto all’arresto del marito, Alessio Sarda, 37enne, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, minaccia grave ed aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione abusiva di arma da fuoco. La moglie è stata invece denunciata.

