17 Gennaio 2019 18:28

Reggio Calabria: open day all’ITT “Panella-Vallauri”. L’offerta formativa per l’anno scolastico 2019-2020, andrà ad arricchire la già copiosa capacità tecnico-scientifica dell’istituto

L’offerta formativa dell’ITT “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria, per l’anno scolastico 2019-2020, andrà ad arricchire la già copiosa capacità tecnico-scientifica dell’istituto, che può evincersi dalle innumerevoli iniziative di formazione nei diversi ambiti tecnico-scientifici afferenti alla Chimica, Meccanica, Elettronica, Elettrotecnica, Informatica, Grafica e Comunicazione e Sistema Moda e dai premi e riconoscimenti locali e nazionali, ricevuti negli ultimi anni. L’istituto è dotato di 40 laboratori all’interno dei quali si applicano, si sviluppano e maturano competenze in ambito tecnico e scientifico, utili alla formazione di periti qualificati, richiestissimi dall’attuale mercato del lavoro. Per presentare al pubblico tutte le potenzialità della formazione tecnico-scientifica, le competenze acquisite dai nostri attuali alunni e le prospettive di crescita culturale e occupazionali fruibili attraverso la formazione tecnica e scientifica, si aprirà la nostra scuola per l’intera giornata di sabato 19 gennaio 2019.

