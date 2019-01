Reggio Calabria: a Palmi il progetto #finalmentereagisco, azioni di prevenzione della violenza di genere

21 Gennaio 2019 22:24

Reggio Calabria: a Palmi il progetto #finalmentereagisco, azioni di sensibilizzazione ed educazione per la prevenzione della violenza di genere

La Scuola Superiore di Psicologia Applicata “G. Sergi”, nell’ambito delle iniziative formative, che da tempo realizza sul tema del contrasto alla violenza di genere, avvia il progetto #finalmentereagisco-Azioni di sensibilizzazione ed educazione per la prevenzione della violenza di genere, destinato agli allievi degli Istituti secondari del territorio. Il Progetto, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità, sarà realizzato dalla Scuola di Psicologia insieme al Consorzio Universitario Humanitas – Lumsa di Roma,

l’IIS “Einaudi” – Liceo “C. Alvaro di Palmi, l’IIS “Euclide” di Bova Marina, ed il Liceo “Mazzini” di Locri; destinatari saranno 120 allievi, appartenenti alle II, III e IV classi degli Istituti coinvolti, che parteciperanno ai laboratori e ai seminari predisposti sulla tematica. Obiettivo è quello di realizzare un insieme di azioni di sensibilizzazione, attraverso attività educative, formative e culturali nel contesto scolastico, che si ritiene luogo più idoneo, nel quale lavorare per contrastare pregiudizi di genere, che favoriscono ancora discriminazioni e possono sfociare in azioni violente. Il progetto avrà la durata di 18 mesi e sarà strutturato in laboratori, seminari, gestiti da relatori esperti che da tempo si occupano di tali tematiche. A corredo saranno organizzati gruppi di discussione, guidati da un moderatore ai quali parteciperanno i destinatari del progetto. E’ previsto, data la valenza dell’iniziativa, il coinvolgimento delle famiglie. Al fine di rendere le attività progettuali di maggiore impatto è previsto che gli allievi coinvolti elaborino un prodotto finale sulla tematica, che farà parte di un kit di materiali e linee guida, che potranno essere utilizzati da scuole, enti ed associazioni, per affrontare percorsi educativi e formativi sul tema.

