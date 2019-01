L’Orchestra Giovanile dello Stretto in concerto a Reggio Calabria

16 Gennaio 2019 22:02

Il 19 gennaio l’Orchestra Giovanile dello Stretto terrà un concerto presso la Casa della Madonna dei Padri Monfortani a Reggio Calabria

Il 19 gennaio alle ore 17.30 l’Orchestra Giovanile dello Stretto di Reggio Calabria, terrà un concerto presso la Casa della Madonna dei Padri Monfortani a Reggio Calabria. L’evento, inaugura la stagione concertistica per il 2019, con musiche di Pusceddu, Offenbach, Boocook, De André, Morricone, dirette dal maestro Alessandro Monorchio. L’orchestra è composta da giovanissimi artisti, formati musicalmente attraverso il metodo del maestro venezuelano Abreu, di cui a marzo si ricorderà il primo anniversario dalla morte. Sono centinaia le Orchestre nel mondo che si ispirano ai suoi principi, adoperando la musica come via maestra per l’inclusione sociale, la lotta alla dispersione scolastica, l’affermazione dei diritti umani che mira alla piena realizzazione dell’individuo. L’Orchestra dello Stretto “V. Leotta”, unica Orchestra di fiati in Calabria ad aver ottenuto l’autorizzazione a far parte del “Sistema Nazionale delle Orchestre Giovanili – Italia” – offre gratuitamente educazione musicale a bambini e ragazzi, grazie al volontariato di docenti e staff tecnico, contando ad oggi oltre 40 giovanissimi musicisti che attraverso lo studio e la passione per la musica, si impegnano a migliorare se stessi ed il contesto sociale in cui vivono. L’Orchestra, in collaborazione con il Circolo Culturale Vivarium ha messo in scena per la stagione 2018/2019 lo spettacolo “La Grande Guerra… tra memoria e musica”, regia ed adattamento di Giovanna Nicolò, progetto nato con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la commemorazione dei 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale. La pièce, introduce gli spettatori nel clima di inizio secolo, attraverso un percorso che si snoda tra esecuzioni di brani musicali dell’epoca e racconti, stralci di lettere e poesie a tema che saranno resi vividi dalla voce narrante di Paola Nicolò

Per sapere di più circa l’Orchestra giovanile dello Stretto “Vincenzo Leotta”, sulle attività, e modalità di accesso alla scuola di musica, è possibile consultare la pagina Facebook o il sito istituzionale all’indirizzo www.orchestragiovaniledellostretto.it

Valuta questo articolo