Catania: sbloccato il finanziamento per l’oratorio parrocchiale di Aci Trezza

29 Gennaio 2019 15:40

Catania, dalla Regione oltre 250 mila euro per la manutenzione e il completamento dell’oratorio parrocchiale di Aci Trezza. Soddisfatto l’assessore Falcone

Arrivano dall’Assessorato regionale delle Infrastrutture oltre 250mila euro per la manutenzione e il completamento dell’Oratorio parrocchiale “San Giovanni Battista” di Aci Trezza, nel Comune di Aci Castello. “Il Governo Musumeci – commenta l’assessore regionale Marco Falcone – mantiene costante la sua attenzione all’esigenze delle comunità locali, dandone prova concreta attraverso l’importante attività di sblocco e accelerazione della spesa in infrastrutture, cantieri e recupero del patrimonio edilizio dei Comuni. Presto la cittadina di Aci Trezza – prosegue l’assessore – potrà contare su un Oratorio finalmente ammodernato e funzionale, un prezioso punto di riferimento sociale e religioso per tutta la comunità”.

I lavori rientrano nella linea degli “interventi di recupero e rifunzionalizzazione per il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo sostenibile dei Comuni di Sicilia” prevista dal Patto per il Sud. Ieri la firma sul decreto da parte dirigente del Dipartimento Infrastrutture Fulvio Bellomo: il Comune di Aci Castello è così autorizzato a bandire la gara d’appalto entro 180 giorni dalla notifica, pena la revoca del finanziamento concesso.

